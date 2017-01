Oficinas virtuales, un concepto que se abre camino en México

Hace dos días, como todos los lunes, empecé la mañana dando un vistazo a mis redes sociales, una actividad a la que sólo dedico ese momento de ese día, y las tardes de los viernes.

Les parecerá increíble que pueda pasar la mayor parte de mi tiempo sin Facebook, Instagram o Twitter. Pero es cierto; a menos que alguien me envíe varios mensajes por estos medios, dándome a entender así que se trata de algo importante o urgente, no me asomo a ellos.

La razón no es mi fuerza de voluntad inquebrantable, sino el hecho de que mi trabajo es administrar redes sociales para diversas marcas y figuras públicas. Por tanto, lo que menos quiero hacer al final de un día dedicado a postear, compartir, monitorear y planear publicaciones, es volverme a conectar a las redes, aunque sean las mías, al llegar a casa.

Pero tampoco puedo vivir tan desconectado del mundo, aunque a veces así lo quisiera. Y la verdad es que no me resulta del todo mal, pues además de mantener contacto con amigos y colegas, con frecuencia encuentro información y hasta publicidad verdaderamente interesante en las redes.

Un ejemplo es un anuncio que vi el pasado lunes, publicado por una compañía de oficinas virtuales. El copy de la publicación no hacía referencia a un espectacular descuento o a los exclusivos servicios de las instalaciones, sino al concepto de la oficina virtual. Curiosamente, lo relacionaba con la posibilidad de liberarse de la oficina y de acudir a ella sólo cuando fuera estrictamente necesario; algo que para muchos profesionistas y emprendedores –particularmente los que pertenecen a la denominada generación millennial– es la imagen del trabajo ideal.



Hoy en día y gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la idea de trabajar en casa o en el lugar que nos resulte más cómodo e inspirador, ya no es un sueño, sino una posibilidad auténtica y bien aprovechada por muchas empresas. Aunque los más conservadores aún piensan que modalidades como el freelance o el home office propician la indisciplina o la dispersión, la experiencia de varias compañías ha demostrado que las dos opciones pueden ser favorables, tanto para los trabajadores como para las empresas, siempre y cuando se trate de verdaderos profesionales.

Los empleados que hacen home office, ya sea de manera permanente o alternado algunos días a la semana, pueden ser igual o incluso más productivos que quienes pasan ocho horas o más en una oficina. La razón es que trabajar en casa les permite desarrollar sus propias formas de organización y crear el ambiente más favorable para llevar a cabo sus actividades. No debemos quedarnos con el cliché del freelancer que trabaja en pijama, en la comodidad de su cama o sofá. De hecho, para tener éxito en este tipo de trabajo y no dejar que la vida profesional se mezcle y confunda con la personal, es conveniente ambientar un lugar especial en casa o incluso buscar un espacio de trabajo fuera de ella. Lo interesante es la posibilidad de contar con el lugar y las condiciones que favorezcan el trabajo y la concentración y que son distintas para cada persona.

Para las empresas, el implementar estas modalidades significa un ahorro considerable de recursos, pues se puede reducir el consumo de energía eléctrica y materiales. Claro que esto no tendría que traducirse en la reducción o cancelación de las prestaciones laborales y aquí hay una brecha que debe subsanarse en el ámbito legal.



Sin embargo, el contar con empleados que puedan colaborar desde distintos puntos de la ciudad, el país e incluso del planeta es muy enriquecedor para las compañías. Las oficinas virtuales resultan una oferta interesante para este tipo de empresas, pues en algún punto será necesario reunir al equipo de trabajo o entrevistarse con los clientes. En vez de rentar una oficina o sala de juntas de tiempo completo, pero que realmente no se ocupará todo el tiempo, mejor alquilar una oficina sólo por el tiempo que de verdad se necesita.

Las oficinas virtuales son un concepto de reciente desarrollo en México, pero que ha tenido una buena recepción y que no tardará en consolidarse. Compañías como Network son una prueba de ello.