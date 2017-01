El mundo liberal

Hace poco tiempo estuve de viaje en uno de los hoteles en Acapulco todo incluido, donde pasé cinco días en compañía de toda mi familia disfrutando del sol, la playa y el mar, elementos claves para el rejuvenecimiento del alma y de la razón para seguir adelante en la vida.

La segunda noche de estar en aquel hotel, mi familia y yo bajamos a un restaurante de comida de mar cuya especialidad son los crustáceos; entonces nos encontramos con una situación muy desagradable y muy difícil de manejar de una manera civil.

Al estar sentados leyendo el menú, llegó a la mesa de al lado una pareja, comportándose como unas verdaderas guacamayas molestas, cuya voz parecía tener un micrófono instalado.

Si bien su voz era molestamente alta, el contenido de su conversación era bastante desagradable y profano para aquellos oídos que aun son inocentes, como los de los niños y otras personas quienes por razones del destino se han mantenido limpios e inmunes a la inmundicia del ser humano.

Al principio, aunque enfurecido, intenté ignorar a aquella pareja, esperando que en algún momento fueran a entrar en razón y callar, al observar que sus alrededores estaban llenos de familias y niños.

Sin embargo, los minutos pasaron y la conversación de la pareja que ya he mencionado no perdió intensidad, sino que siguió escalando cada vez más, como si su cerebro estuviese en llamas, algo que comenzó a llamar la atención de muchas personas en el restaurante y a causar risas en algunos de los niños, algo que incendió la sangre y consecuentemente comencé a perder la paciencia cada segundo transcurrido.

En un momento dado, llamé al gerente y le pedí que por favor hiciera algo al respecto, para controlar la situación tan incómoda que estaba aconteciendo, a lo que el gerente puso una cara de sorpresa absoluta, solo para después irise.

Cuando me di cuenta de que era más que evidente que el mesero no haría nada al respecto, perdí la paciencia, me levanté de mi lugar y le llamé la atención fuertemente a la pareja.

Al hacer esto, voltearon a verme con una indignación tan ridícula como ellos mismos y comenzaron ambos a gritarme, diciendo que era yo un intolerante. Tuve ganas de tomar al hombre por el cuello y hundir su cabeza en el agua de la fuente de atrás; sin embargo, al ver a mi familia me contuve y decidí que mejor nos cambiáramos de hotel.

Muchas personas comenzamos a fastidiarnos de una manera muy fuerte ante el hecho de tener que ser tolerantes para con estas situaciones. Muy pronto el mundo liberal será puesto de cabeza.