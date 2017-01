Nuestra situación de hoy

Recientemente tuvimos una serie de reuniones con una gran empresa de consultores de seguridad con la que queremos llegar a un acuerdo para proveer a un grupo de 40 fraccionamientos de lujo, distribuidos por toda la parte central y norte de México, donde es evidente que la situación es bastante mala y bastante peligrosa.

Muchas personas del mundo civil subestimamos enormemente la labor que las fuerzas de seguridad privada tienen que cumplir, especialmente en un país tan peligroso como lo es México.

Muchas fuentes de información han descrito al territorio mexicano como uno de los tres países más peligrosos del planeta tierra, donde las victimas sobrevivientes y muertas por el crimen organizado han llegado a niveles astronómicos, sobrepasando ya en cantidad y brutalidad a la guerra de Serbia de la década de los años 90, un conflicto después del cual siguen habiendo secuelas importantes en esa región.

La violencia en México orquestada por el crimen organizado ha empeorado en cuanto a cantidad e intensidad en los últimos años, debido a la tremenda corrupción con la que cuentan los gobernantes el Estado Mexicano, donde parece reinar las reglas del antiguo oeste.

Algo que es realmente preocupante es el hecho que la mayoría de los mexicanos ya estamos acostumbrados a esta tremenda violencia atroz que vive con nosotros y muchas veces dentro de nosotros todos los días de nuestras vidas.

No obstante, esto no es algo que se debe juzgar severamente debido a que es una reacción de adaptación ante una situación de peligro potencial, ya que para muchos de nosotros actuar contrariamente en nuestro interior sería una manera de aumentar un peso innecesario en el costal de la miseria, uno que muchos mexicanos ya no cuentan con la fuerza para cargar.

Algo que es verdaderamente lamentable es que la violencia producida por el narcotráfico no reducirá, debido a que ellos nunca dejarán de enriquecerse debido a la naturaleza de sus productos, cuyos efectos amarran al consumidor de una manera física y psicológica como ningún otro producto es capaz de hacer.

Esto es debido a que la droga es un producto diseñado para dos fines:

Descubrir

Olvidar

Estos dos elementos, combinados con su inevitable resultado, son unos que crean una puerta de tras de la cual se encuentra un precipicio profundo, al final del cual se encuentran llamas hambrientas.

A su vez, este problema jamás reducirá sin la cooperación e intervención de las autoridades, quienes desafortunadamente son parte del crimen organizado, lo que hace una situación irreparable.

El día de hoy los grados de corrupción han llegado a tal grado, que para la mayoría de los ciudadanos el ver a la policía se ha convertido, en significado y substancia, en lo mismo que ver al crimen organizado cara a cara, ya que muchos de los oficiales de policía son autores de los crímenes más infames, cuyos resultados esconden detrás de sus placas y charolas, que les otorgan un poder absoluto para hacer el mal.