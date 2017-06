Recorriendo China

Recientemente he estado decorando la cafetería que creé hace más de 20 años. Ya estaba muy vieja por lo que comencé a revisar la mejor manera de levantarla. Me di cuenta de que el piso era lo que hacía que el local se viera antiguo y sin cuidado, por lo que decidí ir a cotejar algunos pisos laminados para ver cuál se adaptaba al color de las paredes y de los muebles.

Recuerdo que ese día, mientras paseaba entre la madera y la cerámica me encontré con un amigo que quería decorar el piso de su casa. Llevaba más de quince años de no verlo. Esperé a que escogiera el piso que más le gustaba, a que pagara y al salir nos fuimos a una taquería que estaba cerca de la tienda para ponernos al corriente. Me comentó que había estado viviendo en China por diez años. Jamás me imaginé que viviera en un país tan lejano y lo que se me hacía raro era que se hubiera regresado al país de su nacimiento. Me comentó que se había divorciado y que ya no tenía más motivos para seguir viviendo en aquel país, además de que ya estaba cansado de la contaminación, del ruido y de la cantidad exagerada de población que vivía en aquel lugar.

Pero también me comentó que China tenía lugares muy bonitos y que si algún día tenía ganas de visitar el país, me podía rentar su departamento con un descuento especial por ser su amigo, ya que convenientemente lo tenía asociado a Airbnb. Yo no conocía el término de la palabra y cuando me explicó quedé fascinado.

La idea me tentó ya que nunca había viajado al extranjero y como ya estaba retirado y las ganancias de la cafetería no eran nada malas, le dije a mi esposa y tras unos meses de ahorrar, decidimos irnos los dos a China.

Lo que más me llamaba la atención del país eran sus pueblos y no sus ciudades, por lo que decidimos conocer estos pueblecitos mágicos y escondidos para poder pasar unas vacaciones tranquilas y pacíficas fuera de la ciudad.

Lijiang es una antigua ciudad situada al noroeste de la provincia de Yunnan y es conocida como Venecia del Este por ordenado sistema de canales y puentes. Es famosa por tener un total de 300 puentes de piedra.

Hemu es uno de los pueblos más bonitos de China ya que está situado entre montañas, bosques y lagos, entre el más famoso está el lago Kanas.

Hongcun está rodeado de estanques tranquilos y puentes de varios siglos, por eso fue declarada por la Unesco en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad. Se encuentra al sur de la provincia china de Anhui, en las laderas de las montañas Huangshan.

Pingyao mantiene en su área antigua gran parte del aspecto de la arquitectura de las épocas Ming y Qing, incluso, con una muralla que protege el área con enormes puertas y torres de vigilancia. Pingyao también fue declarada como Patrimonio de la Humanidad.

Estuvimos cerca de un mes en China, pero desearía regresar una vez más ya que me faltaron muchos pueblos por visitar. Le volveré a pedir a mi amigo que me rente su casa.